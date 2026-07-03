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Emekli polis, kendisini yaralayan oğlunu silahıyla öldürdü

Emekli polis, kendisini yaralayan oğlunu silahıyla öldürdü
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Ankara'da cezaevinden izinli çıkan mahkum, tartıştığı emekli polis babasını bıçakla yaraladı. Baba, beylik tabancasıyla oğlunu vurarak öldürdü. Yaralı baba hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan mahkum, bıçakla yaraladığı emekli polis babası tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Atayolu Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cezaevinden izinle çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Aşık ile emekli polis babası A.R.A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Aşık, babasını bıçakla yaraladı. Kendisini savunmak için beylik tabancasını kullanan baba A.R.A. 3 el ateş ettiği oğlunu etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen A.R.A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Aşık'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Oğlunu silahıyla vurarak öldürmüş"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Sevda Yılmaz: "Bıçaklı saldırgan cezaevindeymiş. 10 günlüğüne izne çıkarmışlar. Babasının evine gelmiş. Sonrasında tartışma çıkmış. Balkona çıktığımızda komşumuz kanayan boynunu tuttuğunu ve iç çamaşırıyla koştuğunu gördüm. Üç el silah sesi duyduk. Oğlu önce babasını yaralamış. Adam da emekli polismiş. Oğlunu silahıyla vurarak öldürmüş. Yaralı adamın ameliyata alındığını ve durumunun ciddi olduğunu duyduk. Saldırgan çocuğun sıkıntılı biriymiş. Komşularımızla da çok muhabbetimiz yoktu. Çok iyi bir çiftti" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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