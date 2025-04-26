İran'da limanda şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı
Özgür Özel'den Erdoğan'a: İmamoğlu suçlu çıkarsa siyaseti bırakıyorum

İmamoğlu için kendisini ortaya koydu: Siyaseti bırakırım

Ceyhan Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Ceyhan Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri cesedi sudan çıkardı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri içinde bir ceset görülmesi ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ceset sudan çıkarıldı.

Sudan çıkarılan şahsın erkek olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye ekiplerinin sudaki çalışmaları ve cesedin çıkarılma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.