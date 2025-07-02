Çeşme'de Yangın!: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor

Çeşme'de Yangın!: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde hızla yayılıyor. Havadan ve karadan yapılan müdahale sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede giderek yayılan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Önce Menderes ardından Seferihisar'da günlerdir orman yangınları ile boğuşan İzmir'in, bu defa ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yangın çıktı. Ildır Mahallesi'nde otluk alanda 14.00 sıralarında farkedilen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Rüzgarın da etkisiyle tutuşan kuru otlar, yerleşim yerlerini tehdit ederken, çevre sakinleri de kendi imkanları ile alevleri uzak tutmaya çalışıyor. Havadan helikopter, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Foyası ortaya çıktı
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.