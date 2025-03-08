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Çeşme'de Kurşunlama Olayı: Şüpheliler Yakalandı

Çeşme'de Kurşunlama Olayı: Şüpheliler Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evi kurşunlayan şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda kokain, silah ve para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evi kurşunlayan şahıslar, polisin ve jandarmanın ortak operasyonuyla tespit edilip saklandıkları evde yakalandı. Çalışmalar kapsamında belirlenen adreste yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır halde kokain maddesi, bir miktar para ve silah ele geçirildi.

10 Şubat günü Çeşme ilçesi Reisdere Mahallesi'nde bir eve silahlı saldırı gerçekleşti. Olayın faillerini belirlemek için kolluk kuvvetleri tarafından çalışma başlatıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma ekiplerince şahısların U.D. ve A.S.O. oldukları belirlendi. Şüpheli şahısların kaldıkları yeri tespit eden jandarma ve polis ekipleri ortak operasyonla belirlenen adrese baskın düzenledi. Kurşunlama olayının şüphelileri birden fazla kişi ile silahlı Tehdit suçundan aranma kayıtları bulunan U.D. ve A.S.O. ile şüpheli şahıslarla aynı ikamette bulunan M.S. gözaltına alındı. Belirlenen adreste yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 12 adet mermi, 19 bin 290 TL ve 100 adet küçük şeffaf poşetlerde paketlenmiş satışa hazır halde kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyete sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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