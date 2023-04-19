Ceset diye geldiler, beze sarılı cansız manken çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yol kenarındaki dağlık alanda, polisi alarma geçiren beze sarılı nesnenin içinden cansız manken çıktı.

Olay, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı kenarında meydana geldi. Tepelik alanın kenarında dikili olan ağaçları sulamaya gelen belediye ekipleri, yaklaşık bir metre uzunluğunda beze sarılı ve üzeri bantla kaplanmış şekilde gördükleri nesnenin durumundan şüphelendi. Kontrollerinde sarılı nesneden yumuşak doku hisseden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan ekipler bezin yakınında bir çanta ve dışarı da M.D.(20) adına kayıtlı bir kimlik buldu. Kimliğin ardından bezin içinde ceset olabileceği şüphesinin kuvvetlenmesi üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler yine çevrede araştırma yaptı. Etrafını çadır sistemi ile kapatan olay yeri, savcı gözetiminde açtığı bezin içinde cansız manken çıktı. Yapılan incelemenin ardından beze sarılı manken polis merkezine götürüldü. Olay yerindeki kimlik sahibinin ise madde bağımlısı bir şahıs olduğu öğrenildi. - ANTALYA