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Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı

Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sokak ortasında bir genç kız, kendisini isteyen kişi ile yengesi ve ağabeyi tarafından sokak ortasında kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınan yenge tutuklandı.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana gelen olayda; V.A. hemşehrisi olan S.T.'yi ailesine istetti. Yapılan istemede kızın ailesi bu evliliğe izin vermedi. Bunun üzerine V.A., ağabeyi ve yengesiyle birlikte genç kızı kaçırmaya karar verdi.

YENGE OYALADI, AĞABEY ZORLA ARABAYA BİNDİRDİ

Aradan bir süre geçtikten sonra S.T., cadde üzerinde yürüdüğü esnada V.A.'nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge, genç kızı bir süre konuşturarak oyalarken V.A. hafif ticari araçla bölgeye yaklaştı. Bu sırada arkada bekleyen ağabey, S.T.'yi kucaklayarak zorla araca bindirdi. Kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı

YENGE TUTUKLANDI, KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kızları S.T.'nin kaçırıldığını öğrenen aile durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan yenge S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari ağabey ve genç kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı

Kaçırma olayında genç kızı oyalayan yenge için hesap zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSadık:

Chp zihniyeti tekirdag

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Bunların teröristten ne farkı var

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Uf habere bak yılın olayı.

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Haber YorumlarıEkSeS:

Demekki tanıdığa bile güvenmeyeceksin .. asıl onlar paketleyip gönderiyor

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Haber YorumlarıSelim Demir:

Kızılpınar esenyurt gibi aynn

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Haber YorumlarıA. Erol:

vurun...

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