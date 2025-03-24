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Sokak ortasında dehşet! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre genç kız, kendisini isteyen kişi ile yengesi ve ağabeyi tarafından sokak ortasında kaçırıldı. Firari olan ağabey ve genç ile kaçırılan kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde, V.A. hemşehrisi olan S.T.'yi ailesine istetti. Yapılan istemede kızın ailesi bu evliliğe izin vermedi. Sonrasında V.A. ağabeyi ve yengesiyle birlikte kızı kaçırmaya karar verdi.

YENGE DURDURDU, AĞABEY ARABAYA BİNDİRDİ

Aradan bir süre geçtikten sonra S.T.'nin cadde üzerinde yürüdüğü esnada, V.A.'nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge bir süre S.T.'yi lafa tutarken o sırada V.A. hafif ticari araçla bölgeye yanaştı. O sırada arkada bekleyen ağabey, S.T.'yi kucaklayarak zorla arabaya bindirdi. Ardından alandan hızla uzaklaşırken, kaçırılma anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sokak ortasında dehşet! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızları S.T.'nin kaçırıldığını öğrenen aile durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yenge S.A. gözaltına yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, firar olan ağabey ve genç ile kaçırılan kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Sokak ortasında şok! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı

Sokak ortasında dehşet! Yenge durdurdu, ağabey arabaya attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBükücü:

Ulen 21. yüzyıldayız ama kafaları hala M.Ö. insanlar var ya

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Haber YorumlarıAlkurt:

Magara adamlari, medeniyetten habersiz

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ne oldu şimdi bu işten hayırmı bekliceksiniz belkide kızın da gönlü vardı korktu kaçırın falan dedi o da oloabilirde sonuçta her iki taraf aileleri arasında bundan sonrada hep sorunlar olacak kızın yaşı tutuyasa belki bu arada nikah yapacaklar falan yalandan işler kimse huzur beklemesin kaçıranlar hürriyeti engellemektan yargılanacak hapisler falan

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Haber YorumlarıAhmet Ispir:

15 yıl verin bakalım noluyor.

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

ramazan'da içilmez diye biliyordum normal insan bunu yapmaz bunlar kafayı bulmuş

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Haber YorumlarıUfuk AYDEMİR:

ANA BABA RIZASI OLMAYAN EVLİLİKTEN HAYIR GELMEZ.. MUTLU OLAN KİMSE GÖRMEDİM. BELKİ EVLİLİĞİ YÜRÜTÜRLER Bİ ŞEKİLDE AMA HEP MUTSUZ OLURLAR. OYÜZDEN EVLİLİKLE DAMAT TARAFI KIZ TARAFININ ANASININ BABASININ RIZASINI ALMALI

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