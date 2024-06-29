Üye Girişi
Haberler

Çerkeş'te traktöre çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen kazada, traktöre arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktöre arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çerkeş ilçesi Yenimahalle Fidanlık yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Dağıstan (62) yönetimindeki 34 BPR 856 plakalı ticari araç, B.D. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dağıstan, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dağıstan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Çankırı Çerkeş Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri

Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title