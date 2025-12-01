Çekmeköy'de Unutulan Bebek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Çekmeköy ilçesinde bir buçuk yaşındaki bebek, otomobilde unutuldu. Aracın kapılarının kilitli olduğu, annenin otomobilin ve dairenin anahtarını evde unuttuğu öğrenilince, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bebek kurtarıldı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir anne, bir buçuk yaşındaki bebeğini otomobilde unuttu. Aracın kapılarının kilitli olduğu, annenin hem araç anahtarını hem de evinin anahtarını evde unuttuğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler anahtara ulaşmak için merdiven aracıyla binaya girerek dairede bulunan anahtarları aldı. Bu sırada ailesi ise paniklememesi için otomobilde bulunan bebeğe camdan çizgi film izletti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından anahtarlar aşağıya indirildi ve araç açılarak bebek güvenli şekilde kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bebeğin durumunun iyi olduğu belirlendi. Kurtarma anlarını heyecanla izleyen mahalle sakinleri, bebeğin sağ salim çıkarılmasıyla birlikte alkışlarla ekiplere destek verdi. - İSTANBUL