Konuşma bahanesiyle çağırıp kafasına sıktı! Sokak kan gölüne döndü

İstanbul Çekmeköy'de boşanma aşamasında olan bir kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı.

KADIN SOKAKTA BAŞINDAN VURULDU

Olay, Çekmeköy Soğukpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir adam, eşini konuşma bahanesiyle dışarı çağırdı.

Kadın sokakta yürürken şahıs, aracıyla bir süre takip ettikten sonra araçtan inerek art arda ateş etti. Başından vurulan kadın ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadın yoğun bakıma alındı.

SALDIRGAN KAÇTI, POLİS PEŞİNDE

Saldırgan, saldırının ardından aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Bir mahalle sakini, "Saat 12.00 sıralarında silah sesi duyduk. Aşağıya indiğimizde bir kadının kafasından vurulduğunu gördük. Biz sadece 'yapma yapma' diye bağırdık. Sonra iki el ateş etti ve arabasına binerek kaçtı" dedi.

Bir başka tanık ise, "Silah sesini duyunca balkona koştum. Komşumuz kadının vurulduğunu söyledi, hemen aşağı indik. Kurşunun girdiği yere tampon yaptım. Orada bir hemşire kalp masajı yaptı. Nabız geldi, ambulans gelene kadar hayatta tuttuk. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Şu anda yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadının sokakta yürüdüğü, saldırganın ise araçla bir süre takip ettikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği anlar yer aldı.