Eşinin, "İn lan aşağıya" diye azarladığı adam, babasının tek sözüyle intihardan vazgeçti

Antalya'da alkol alıp oturduğu apartmanın çatısına çıkan adam, intihar girişiminde bulundu. Karısının, "Karısının in lan aşağıya, reklam olduk" diye bağırmasına aldırış etmeyen adam, babasının tek sözüyle ikna oldu. Yanına gelen babasının, "Ben varım oğlum" sözüyle intihar etmekten vazgeçen şahıs aşağıya indi. Babayla oğlun uzun süre birbirine sarılıp gözyaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında, dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, alkol aldıktan sonra oturduğu apartmanın çatısına çıkan Abdullah A'yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR TÜRLÜ İKNA OLMADI

Çatıda alkol alıp sigara içmeye devam eden Abdullah A.'yı ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil döktü. Bir türlü ikna olmayan Abdullah A., çatının uç kısmında durmaya devam edip ekiplere ecel terleri döktürdü.

"İN LAN AŞAĞIYA, REKLAM OLDUK"

Bu sırada kocasını çatıda gören Eda A. ise eşine tepki gösterdi. Aşağıdan seslendiği kocasına, "İn lan aşağıya, reklam olduk" diyen Eda A., ardından çatıya çıkıp eşini ikna etmeye çalıştı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Babasının gelmesini isteyen Abdullah A., ekiplere ve çevredekilere alkol içmek istediğini ve eyleminden vazgeçeceğini söyledi. Çevreden bir esnafın 3 kutu alkol getirmesinin ardından Abdullah A. tam inecek derken eylemine devam etmeyi sürdürdü. Çevredekiler ise tüm bu yaşananları film izler gibi izledi, cep telefonlarıyla da kaydettti.

"GEL YANIMA, BEN VARIM OĞLUM"

Haber verilen Abdullah A'nın babası Ali Rıza A. da, bir süre sonra adrese geldi. Abdullah A., çatıya çıkıp yanına gelen babasının, "Gel yanıma, ben varım oğlum' sözlerinden sonra eyleminden vazgeçerek babasına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Güvenli bölgeye alınan Abdullah A., ifade için polis merkezine götürüldü.