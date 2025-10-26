Haberler

'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur
Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı 'casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Gün, 2019 seçimlerinde Necati Özkan'ın başında olduğu ekibe sistemden sağladıkları verileri verdiklerini ve tüm bu faaliyetlerden de İmamoğlu'nun haberinin olduğunu vurguladı. Gün, "Yazışmalarda 'Mayor' olarak geçen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

  • Hüseyin Gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurumsal e-posta ve şifrelerin 'Osint' programında bulunduğunu belirtti.
  • Hüseyin Gün, 'Osint' programının İBB'nin iç yazışmalarını ve bilgi akışını görüntüleme yeteneği sağladığını ifade etti.
  • Hüseyin Gün, yazışmalarda 'Mayor' olarak geçen kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.
  • Hüseyin Gün, analizlerini Necati Özkan aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na ilettiğini belirtti.
  • Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ'a dönem döneldi elden para verdiğini ve soru tavsiyelerinde bulunduğunu açıkladı.
  • Hüseyin Gün, Ekrem İmamoğlu'nun tüm faaliyetlerinden haberdar olduğunu iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, kayyum atanan TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün ve şüpheli Melih Geçek'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İTİRAFÇI OLAN HÜSEYİN GÜN'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüpheli Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek ifade verdi. Gün ifadesinde, "10 Haziran 2019'da manevi annem Seher A.'nın yönlendirmesi ile Necati Özkan ile tanıştım, sonrasında ilk seçim tarihi olan 31 Mart 2019 ile ikinci seçim tarihi olan 23 Haziran 2019 tarihleri arasında seçim süreciyle alakalı beraber çalıştık. Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun hem siyasi danışmanı hem de seçim kampanyasının menajeriydi. Benim 'Piiq' isimli firmam vardı ve Darren, Aaron ile Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron eski istihbarat servisi çalışanıdır. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekip ile birlikte Aaron yapardı. 'Osint' (Açık kaynak istihbaratı) programı vardır, bu program şemsiye programıdır. Bu şemsiyenin altında 'darkweb' gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz bilgiler vardır. Bu, internetin yeraltıdır" dedi.

"MAİL VE ŞİFRELER BELEDİYENİN EN DERİNLERİNDEKİ BİLGİYE ULAŞABİLME KABİLİYETİ VERİYORDU"

Necati Özkan'ın kendisinden 'Osint' isimli programa bakmasını istediğini belirten şüpheli Gün, "Osint'de yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak sadece bilgi temini vardı. Herhangi bir müdahale yapılamıyordu. Necati Özkan da bu 'Osint' alemine hakimdi. Ben de zaten ofisindeyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla, Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilecek durumdaydı. Osint'te tekrar yaptığımız kontrollerde ilk gördüğümüz datadan daha fazlası olduğunu gördük. Beni Osint'e yönlendiren Necati Özkan'dır. Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz. Osint'deki veriler ya hacklenme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur. Bu sahip olduğumuz imkanın sadece yüzde 10'udur. Biz ayrıca elimizdeki yazılımla sosyal medya hesapları üzerinden iç yazışmaları görüp buna göre algı oluşturmaya çalışıyorduk" şeklinde konuştu.

"YAZIŞMALARDA 'MAYOR' OLARAK GEÇEN KİŞİ DE EKREM İMAMOĞLU'DUR"

Şüpheli Gün ifadesinin devamında, "Yaptığımız analizleri ben Necati Özkan ile paylaşıyordum. Bizim şirket olarak sahip olduğumuz çok geniş yetkileri olan yazılımın mucidi Amerika istihbarat servisinde kapalı operasyon direktörüydü. Bu programın adı 'pq'dur ve bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaten istihbarattan emeklidir. Ben yaptığım analizleri Necati Özkan'a verirdim, bunları başkana iletmesini söylerdim. O da başkana iletirdi. Başkan olarak kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu'dur. Yazışmalarda 'Mayor' olarak geçen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur. 2019 seçiminden sonra Melih Geçek, Necati Özkan, Yavuz Saltık ve Şenay isimli şahıslar vardı. Bu toplantıda 'İstanbul Senin' isimli bir projenin tanıtımını yaptık fakat o dönem böyle bir uygulama yoktu. Melih Geçek isimli şahıs bildiğim kadarıyla da IT konusunda en yetkili şahıslardan birisiydi. Toplantıda Geçek'i özel sektörde IT olarak tanıttılar, yakın zamanda da belediyede çalışacağını söylediler" diye konuştu.

"MERDAN YANARDAĞ'A DÖNEM DÖNEM ELDEN CÜZİ MİKTARLARDA PARA VERİRDİM"

Şüpheli Hüseyin Gün, diğer şüphelilerden Merdan Yanardağ'ı da manevi annesinin tanıştırdığını söyleyerek, "Dönem dönem elden cüzi miktarlarda para verirdim, parayı kanalına destek maksadıyla verirdim. Merdan Yanardağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı röportaj yayınında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu. Benimkisi tamamen tavsiyeydi." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU TÜM FAALİYETLERİMİZDEN HABERDARDI"

Gün, sözlerine şu şekilde devam etti: "Genel olarak 2019 seçimlerinde analiz ve raporlamalar yaparak İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek oldum. İrtibatım Necati Özkan'laydı. Özkan da İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bizimle çalıştı. Yönlendirmelerimiz de büyük oranda buydu. Bazen de uymadığı noktalarda serzenişlerimiz oldu. Seçim sonrasında da manevi annem Seher ile birlikte çalışma ofisinde Saraçhane'de belediye binasında tebrik ettik. O da bize yardımlarımız için teşekkür etti. Dolaysıyla teşekkür etmesinden de anlaşılacağı üzere tüm faaliyetlerimizden haberdardı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

