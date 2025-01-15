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Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

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Adana'da karısı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mehmet A, Zahide Yetiş'in programına katılarak eşi Sabriye A'nın kendisini aldattığını öne sürdü. Yetiş, Mehmet A'ya karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüleri göstererek teşhis etmesini istedi. Yetiş'in bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Adana'da 5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Sabriye A. 9 Ocak'ta, boşanma aşamasındaki kocası Mehmet A'yı (26) otobüs sürerken biber gazı sıktıktan sonra boynundan bıçakladı. Genç kadın, 2 yaşındaki oğlunu kendine göstermediği gerekçesiyle gerçekleştirdiği saldırı sonrası ev hapsi cezası aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Sabriye A, eşinin kumar borcu olduğu erkeklerden ahlaksız teklifler aldığını belirterek, "Eşime durumu anlattım bana 'bir kereden bir şey olmaz' yanıtını verdi" dedi. Sabriye A'nın açıklamalarına yanıt veren Mehmet A. ise eşinin cezaevine girmemek için yalan söylediğini öne sürdü.

EŞİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOYU GÖSTERDİ

Yaşananların ardından Mehmet A, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programına katıldı. Mehmet A. programda, eşinin İstanbul'a gittiğini ve orada kendisini aldattığını iddia etti. Bunun üzerine sunucu Yetiş, sosyal medyada dolaşıma giren bazı cinsel içerikli görüntüleri canlı yayında Mehmet A'ya gösterdi. Zahide Yetiş, Mehmet A'ya görüntüdeki kadının Sabriye A. olup olmadığını sordu.

Canlı yayında eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu kocasına gösterdi

"ELİNDE DÖVME VAR, SABRİYE DEĞİL"

Canlı yayında da gündeme gelen video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Konuya ilişkin bazı hesaplar çirkin paylaşımlar yapmaya başlayarak Sabriye A'ya hakaret yağdırdı. Yüz eşleştirme sisteminde videodaki kişiyle Sabriye A'nın uyuşmadığı belirtildi. Öte yandan videoyu izleyenler, videodaki kişinin elinde dövme olduğunu ve Sabriye A'nın elinde dövme olmadığını söyledi.

Canlı yayında eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu kocasına gösterdi

ZAHİDE YETİŞ'E TEPKİ YAĞDI

Zahide Yetiş'in canlı yayında Mehmet A'a eşi olduğu iddia edilen bir kadının cinsel ilişki görüntülerini göstermesine tepki yağdı. Kullanıcılar, "Videodaki kadınla bu aynı kişi değil. Reyting uğruna kadını zan altında bıraktılar. Kadın program değil herkesi şikayet etmeli.", "Bize ne milletin özelinden.", "Aynı kişi değil diye en alta haber girilmiş yine kesinleşmeden millet atlamış." ve "Ortada çocuk var etkileşim için bu kadar şey yapmasanız mı? Kapansın davayı mahkeme görsün." şeklinde yorumlar yaptı.

Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Almanya dan İtalya dan kopyalanan adalet sistemi hukuk sitemi aile mahkemeleri yetersiz kalıyor laik sistem de açıklar var. ahlaksızlık önlenemiyor. Derhal Selçuklu ve Osmanlı gibi eski Türk devletlerinin aileyle ilgili adalet sistemini inceleyip yeni bir ceza hukuk sistemi kurma zamanı gelmiştir .

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Yaşasın şeriat

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Haber YorumlarıSUNSET null:

ortada bir dezonformasyon varsa uyduruk işlerle uğraşan RTÜK'ün bu programlara göz yummasının sonucudur.

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Haber Yorumlarıçiğdem şentürk:

Zan altında bıraktığınız gerçek ya da değil onunda sahibi var,hiç Allah'tan korkmazmısınız?

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Video sahte cikti.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

RTÜK’ ne iş yapar ? Diyanet aynı RTÜK aynı ? Biz. Sizi savunmak zorunda değiliz işinizi iyi yapın ! Mecbur muyuz muhafazakar diye sizin avukatlıkınızı yapmaya ! Evet millet haklı birseye yaramıyorsunuz

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