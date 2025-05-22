Canlı yayında doğum sancıları başlamasına rağmen haber sunmaya devam Etti

Amerika'da çok ilginç bir olay yaşandı. Hamile haber spikeri Olivia Jaquith, canlı yayın öncesi doğum sancıları başlamasına rağmen programa çıkmakta ısrar etti.

Cbs bağlısı WRGB kanalında çalışan Jaquith, sabah haber programını sunmak üzereyken sularının geldiğini fark etti. Ancak hastaneye gitmek yerine, masada oturup haberleri sunmaya karar verdi.

Birlikte çalıştığı Julia Dunn, canlı yayında durumu şöyle açıkladı: "Bu sabah gerçekten son dakika haberimiz var. Olivia'nın sularım geldi ve şimdi doğum sancıları içinde haberleri sunuyor."

Jaquith ise sakin bir şekilde: "Henüz erken sancılar, birkaç dakika önce bir kasılma yaşadım ama şimdi iyiyim. Elimden geldiğince burada kalmaya devam edeceğim" dedi.

Ekranda, Jaquith'in tahmini doğum tarihini 2 gün geçtiğini gösteren bir yazı belirdi.

Yayın dışında Dunn, olayı Facebook'ta paylaştı: "Bu 1 Nisan şakası değil. Olivia'nın sularım gerçekten haber odasında geldi" diye bağırdı.

Kameraya dönen Jaquith ise gülerek: "Bu benim ilk hamileliğim, ne yapacağımı bilmiyorum. Dün çalışırken kramplar başlamıştı ama önemsemedim. Bu sabah tuvalete gitmek için kalktığımda sularımın geldiğini anladım" açıklamasını yaptı.

İş arkadaşları onu hastaneye gitmeye ikna etmeye çalışsa da, Jaquith çalışmaya devam etmeyi tercih etti. Kanal yönetimi, "Olivia'nın hikaye anlatma tutkusu ve izleyicilerimize bağlılığı her zaman belliydi. En minik yeni üyemizi karşılamaktan mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Eşi Tyn ile birlikte erkek bebek bekleyen Jaquith, hamileliğini Şubat ayında kız kardeşiyle Disney yarı maratonunu koştuktan sonra duyurmuştu.

Bu olay, televizyon tarihinin en ilginç canlı yayın anlarından biri olarak kayıtlara geçti.