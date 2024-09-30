Üye Girişi
Haberler

Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın babası Arif Güran ailesiyle dikkat çeken ifadeler kullandı. Arif Güran, "Ailemin suçu varsa devlet cezasını versin. Cezaevindeki ailemi ziyaret etmedim." dedi.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, baba Arif Güran ailesiyle ilgili konuştu. Arif Güran, "Ailemin suçu varsa devlet cezasını versin. Cezaevindeki ailemi ziyaret etmedim." ifadelerini kullandı.

NARİN'İN BABASINDAN TUTUKLANAN AİLESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan baba Arif Güran yeni açıklamalar yaptı.

Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

"CEZAEVİNDEKİ AİLEMİ ZİYARET ETMEDİM"

A Haber'e konuşan Arif Güran, tutuklanan ailesini cezaevinde ziyaret etmediğini belirtti. Arif Güran, şunları söyledi: "Ailemin suçu varsa devlet cezasını versin. Cezaevindeki ailemi ziyaret etmedim. Devlet her şeyi ortaya çıkaracak.

"KÖYÜN İÇİNDE HERKES KÖR OLMUŞ"

O adam (Nevzat Bahtiyar) her akşam gelip benim yanımda oturuyordu, o adam canidir. Benim gözümde ailem bana bunu yapmaz ama devletin delil ve ispatına ben bir şey diyemem. Köyün içinde herkes kör olmuş."

Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Narin Güran Diyarbakır 3-sayfa Hukuk Baba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine 'soru işareti' koydular

İsraillilerin toplantısından paylaşılan fotoğraf çok şey anlatıyor
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500

Yorumlar (3)

M Dş:

Bu olayın incelenmesi ve araştırılmasında ne yazıkkı jandarma teşkilatımız sınıfta kalmıştır. Bu olayı polisler araştırsaydı şimdiye kadar çoktan çözümlenmişti.

42
6
yanıtYanıtla
Ahmet Melih ALEMDAR:

Timsah gözyaşları bunlar Arif Bey. Bal gibi biliyorsun neler olduğunu. Herşeyi bilip de konuşmayan dilsiz şeytandır!

27
4
yanıtYanıtla
huseyin Aktas:

Kardesine tek laf etmiyor sucu varsa ceksin diyor. varsa??? ama nevzata cani diyor.. yani kimsenin sucu yokmus nevzat sucluymus. hadi lan oradan.. ben narine uzuluyorum size segil. hakettinizki alah sizi bu sekilde cazalandirdi. kiminlerin kanina gurdiniz bu gunlere kadar? dusunmedinizmi?? yaradaninda bir hesabi vardir ince incee. ve bu hesap buldu sizi.. Dusunun gecmisindeki yaptiklarinizi anlarsiniz!!!

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Al Nassr Al Rayyan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Rayyan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gökhan Günaydın kimdir? Gökhan Günaydın nereli, hangi partili, nereden milletvekili? Çeçen Adası nerede? Çeçen Adas değeri ne kadar, satılık mı? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Muhammed Bin Selman Filistin hakkında ne dedi? Gazze açıklaması Kayserispor Beşiktaş hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Rigas FS (RFS) Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu, kadroda kimler var? Kocaelispor Şanlıurfaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaeli Şanlıurfa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fatih Karagümrük İstanbulspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Karagümrük İstanbulspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });