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Çankırı'da Bir Şahıs Babasını Öldürdü ve Sobada Yaktı

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Çankırı'da yaşanan olayda bir şahıs, babasını öldürdükten sonra cesedini sobada yaktı. Şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular delil poşetleriyle evden çıkartıldı.

Çankırı'da bir şahıs, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci babası Hasan Demirci, babasını öldürdü. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkartıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı. Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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