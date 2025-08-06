Vicdansız hareket! 'Canımız sıkıldı' deyip esnafın tezgahını dağıttılar

Vicdansız hareket! 'Canımız sıkıldı' deyip esnafın tezgahını dağıttılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vicdansız hareket! 'Canımız sıkıldı' deyip esnafın tezgahını dağıttılar
Haber Videosu

Malatya'da "canı sıkılan" gençler, karpuz satarak geçimini sağlayan esnafın tezgahına arabalarıyla çarptı. Karpuzların paramparça olduğu görüntüleri izleyenlerin içi sızladı.

Malatya'da, "canı sıkıldığını" ifade eden bir grup gencin yaptığı vicdansızlık tepki çekti. Geçimini karpuz satarak sağlayan bir esnafın tezgahına araçla çarpan kişiler, olay yerinden uzaklaştı. Parçalanan karpuzlar nedeniyle büyük bir maddi kayıp yaşayan esnafın durumu sosyal medyada olayı izleyenlerin vicdanlarını sızlattı.

BİR DE PAYLAŞIM YAPTILAR

Görüntülerde, hızla gelen bir otomobilin yol kenarındaki tezgaha çarptığı, karpuzların yere savrularak ezildiği anlar yer aldı. Olayın ardından kaçan şahısların "canımız sıkıldı" paylaşım yapınca skandal ortaya çıktı.

Vicdansız hareket! 'Canımız sıkıldı' deyip esnafın tezgahını dağıttılar

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

Barajların kuruduğu büyükşehrimizde bu gece sular kesiliyor
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi karıştıran çete reisinin ifadesi ortaya çıktı
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış

Sahte psikolog diploması için bakın kaç lira ödemiş
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü

Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Komisyondaki konuşmaları paylaştılar: DEM Parti, Öcalan için 'umut hakkı' istedi

Komisyondaki konuşmalar yayınlandı: Öcalan talebi çok su kaldırır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü yayılıyor! Çin'de vakalar 7 bini geçti, karantinalar başladı

Yine Çin yine salgın! Vaka sayısı binlerce kişiye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.