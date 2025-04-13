Çanakkale'de seyir halindeki tırın dorsesi çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de seyir halinde olan tırın dorsesi çıktı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan istikametine seyir halinde olan Y.S. idaresindeki 16 AOC 916 plakalı tırın dorsesi sanayi bölgesinde virajı dönmek istediği sırada çıktı. Tır şoförü durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen trafik ekipleri bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Tırın dorsesi çekici yardımıyla yol kenarından kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.