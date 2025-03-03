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Çanakkale'de Otobüs Kazası: 40 Yaralı

Çanakkale'de Otobüs Kazası: 40 Yaralı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 40 kişi yaralandı. 2 şoför ve 44 yolcunun bulunduğu otobüs, Edirne-Çanakkale karayolu üzerinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 40'a yükseldi. Kazada otobüs şoförleri dahil yaralanan 40 kişiden 35'inin isimleri de belli oldu.

Kaza saat 06.00 sıralarında Edirne-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Yunanistan'da düzenlenen İskece Karnavalından İzmir'e seyir halinde olan 35 KY 340 plakalı içerisinde 2 şoför, 44 yolcu olmak üzere toplam 46 kişinin bulunduğu otobüs Gelibolu ilçesi Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı. Kazada otobüs şoförü, ikinci şoför olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı. Yolcuların ilk beyanlarına göre İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği ileri sürüldü. Otobüs şoförünün ise kaza sırasında uyuduğu iddia edildi.

Kazanın ardından yaralılar, Çanakkale, Gelibolu ve Lapseki'de hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan kazada otobüs şoförleri dahil yaralanan 40 kişiden 35'inin isimleri de belli oldu. Yaralılar; otobüs şoförü Yıldırım Bayazıt, ikinci şoför Yüksel Özbüyük, yolcular, Hanife Ulamışlı, Ferah Kahya, Fidan Dündar, Kadriye Çolakoğlu, Betül Şencan Atasoy, Talat Atasoy, İlknur Kırçıl Düzenli, Sultan Çoşkun, Havva Temel, Deniz Ertürk, Arif Ertürk, Çetin Umut Ertürk, Ayşen Dokumacı, Ceren Çal, Biray Doğanay, Lara Duygu Bostancı, Yeşim Öncel, Tuğba Minoz, Tevhide Çağıran, Havva Bahçegülü, Erdal Bahçegülü, Toprak Bahçegülü, Selma Şengören, Fatma Korkut, Orhan Duru, Arzu Ayar, Dilek Bulut, Tulga Öz, Ebru Akçınar, Duru Çalıdağı, Göknur Arıkan, Salim Doğru, Gökhan Adamer'in hastanelerdeki tedavileri devam ederken, bazı yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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