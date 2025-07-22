Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
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Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
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Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Özbekistanlı Dinara Alya Urkasimova Çanakkale'deki evinde ölü bulundu. Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Streç filmine sarılı halde polis tarafından cansız bedeni bulunan Urkasimova'nın sevgilisinin polisteki ilk ifadesinde, "Masaj yaptığı sırada fenalaşıp öldü. Korktum, kimseye haber veremedim" dedi.

Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları dün polise haber verdi. Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesi'ndeki apartmanın 5'inci katına giden polisler kapıyı çaldı. Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. açtı. Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine Metin K., kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi.

STREÇ FİLME SARMIŞ

Kapısı açılan odada streç filmine sarılı Dinara Alya Urkasimova'nın cesediyle karşılaşan polis ekipleri sevgilisi Metin K.'yi gözaltına aldı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkasimova'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

Korkunç olay! Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadıDinara Alya Urkasimova

MASAJ YAPARKEN FENALAŞTI

Polis tarafından gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Metin K. polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi.

"EVLİLİK HAZIRLIĞI İÇİNDEYİM"

Öte yandan, dün evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" yazdığı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Korkunç olay! Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

AKP bütün katilleri ceza evinden çıkardı CHPlileri içeri atacam diye.

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme111
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

KISMEN HAKLISIN AMA ŞU AN BENİM VARDIĞIM YER ÜLKE TOPTAN AHLAKEN ÇÖKMÜŞ VAHŞİLEŞMİŞ

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Türkiye hep seri katillerle dolmuş bu ne ya. Kadın cinayetleri almış başını gidiyor.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Bu nasil bir sapkinlik, nasilbir ruh hali bozuklugudur? Sebep ne olursa olsun bir cesetle ayni evde yasarsin? Mal mi lan bu? Keser dolaba tıkarlar, çekyatta saklarlar. Beton dökerler, suya gömerler, valize koyarlar. Korku filminden beter oldu ülke ve satin cb miz sadece politik ve ekonomik konularla ilgilenip imza atiyor, kendine zam falan yapiyor. Nedir bu aciklama bekliyoruz

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

açıklama için çok beklersin

yanıt33
yanıt1
Haber Yorumlarıwx2ncf74mc:

hem skyorla hem öldürüyorlar ben bu işi anlamıyorum fantazi mi sapıklıkmı ruh hastasımı bunlar hadi karın olur aldatır neyse diyecem de sevgiliniz den ne istiyorsunuz

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme4
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