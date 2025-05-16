Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Vuruldu

Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki Zeynep Z., eşi Uğur Z. tarafından sokak ortasında başından vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası Uğur Z. gözaltına alındı ve polis inceleme başlattı.

Çanakkale'de bir kadın, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.

Olay saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Uğur Z. 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle, 17 EE 166 plakalı motosikleti kullanan eşi Zeynep Z.'nin önünü kesti. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Z.'yi başına ateş ederek vurdu. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, Uğur Z. ise otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Z.'nin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri eşini vuran Uğur Z.'yi olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

Kadının cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde 3 ülke arasındaki görüşme! 1 saat sürdü
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Aldatılan kadın, kocasının metresine cadde ortasında sladırdı

Aldatılan kadın, kocasının metresine cadde ortasında sladırdı
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.