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Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu

Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
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Çanakkale'de bir kişi, balkondan av tüfeğiyle ateş açarak sokaktaki bir kişiyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çanakkale'de balkondan av tüfeğiyle dehşet saçan şahıs, sokaktaki 1 kişiyi vurdu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belli olmayan bir şahıs av tüfeğiyle evin balkonuna çıktı.

Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu

SİLAHI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DOĞRULTTU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Sokağa çıkan tüm yollar ekipler tarafından kapatıldı, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri elinde tüfeğiyle balkonda bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs ise av tüfeğini zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.

Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu

SOKAKTAN GEÇEN BİR KİŞİ VURULDU

Polisin ikna çabaları sürerken, balkondaki şahsın tüfeğini ateşlemesi sonucu bir kişi vuruldu. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, yaralının kaldırım üstünde yattığı görüldü. Polisin balkondaki şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.

Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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