Çanakkale'de 23 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3'ü çocuk olmak üzere 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ve Sahil Güvenlik Botu 'KB-103' tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 3'ü çocuk olmak üzere toplam 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE