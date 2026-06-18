Çanakkale'de ateş savaşçıları 1 İHA, 4 Uçak, 6 Helikopter, 89 arazöz ve 1123 personel ile yangın sezonuna hazır

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 2026 yılında 1 İHA, 4 Uçak, 5 Helikopter, 1 İdari helikopter, 89 Arazöz, 23 Su İkmal Aracı, 25 İlk Müdahale aracı ve 26 iş makinası (dozer-greyder) ile 1123 yangında görevli personel ile yangın sezonuna hazır. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2026 yılı yangın sezonuna hazır olduklarını belirten Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Kazasız bir sezon diliyoruz" dedi.

Çanakkale Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında Çanakkale ve Edirne illerini kapsayan toplam orman alanı 582 bin 666 hektardan oluşuyor. Çanakkale'nin yüzde 513 bin 258 hektardan oluşan yüzde 52'lik ormanlık alanın 208 bin 52 hektarı genç ormandan oluşuyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 2026 yılında 1 İHA, 4 Uçak, 5 Helikopter, 1 İdari helikopter, 89 Arazöz, 23 Su İkmal Aracı, 25 İlk Müdahale aracı ve 26 iş makinası (dozer-greyder) ile 1123 yangında görevli personel ile yangın sezonuna hazır. Ayrıca yangın yönetim merkezinde 8 mobil ve 24 sabit toplam 32 kamera ile an ben an orman yangınlarıyla mücadele kapsamında izleme yapılıyor. Yangınla mücadele konusunda 61 su toplama çukuru ile 27 Yangın Gözetleme Kuleleri bulunuyor.

2025 yılı içinde 155 adet orman yangını çıktı. Yaklaşık 8461,5 hektar alan zarar gördü. 667 adet ise orman dışı alanda çıkan yangınlara da müdahale edildi. 2026 yılında ise 26 adet 13.8 hektar alanda orman yangını çıktı, 91 adet açık alan yangını meydana geldi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "2025 yılında sorumluluk sahamızda 155 adet orman yangını çıktı. Bunda 8461,5 hektar alanımız yandı. Yanan alanların tamamında arazi çalışmaları tamamlandı. Ağaçlandırma faaliyetleri devam ediyor. Yıl sonu itibariyle tamamını yeniden ağaçlandırılmış orman olarak hazırlamış olacağız. 2026 yılında 26 adet orman yangımız oldu. 13.8 hektar alanda orman alanımız yandı. Bunun haricinde 91 adet ziraat yangınına müdahale ettik. 2025 yılı yangın sezonu bittikten sonra 2026 yılı yangın hazırlıklarına hemen başladık. Bizim bu konuyla alakalı 1123 personelimiz var. Personelin eğitimi, araçların bakımı, ormanda yapılan çalışmalar, geçtiğimiz yıllarda Çanakkale'de yaşanan büyük orman yangınlarının ardından tedbirlerin arttırılması, daha dirençli şehirler kurma adına çalıştaylar yapıldı, personel eğitimleri verildi. Araç ekipman takviyeleri yapıldı. 326 orman köyüne 3 tonluk su tankerleri dağıtıldı. Bakımları yapıldı. Yangın hazırlıkları tamamlandı. 281 okulda 40 bin öğrenciye ulaşılarak farkındalık eğitimleri verildi. 1044 kilometre yol kenarı bakımları yapıldı. 107 kilometrelik kısımda bakım çalışmaları, yanıcı madde azaltma çalışmaları tamamlandı. Hava aracı olarak geçen yıla göre bu sene daha güçlüyüz. Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda daha güçlü olmamız için gerekli desteği de sağladılar. Şuanda Çanakkale Havaalanında 4 adet uçağımız mevcut, Çanakkale'de yine şuanda 6 tane helikopterimiz faal bir şekilde yangına hazır bir şekilde bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız bu sezonu da atlatırız diye umuyoruz" dedi.

'Kazasız bir sezon diliyoruz'

Çanakkale'de 2020 kişilik orman gönüllü olduğunu kaydeden Demirci, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların 1736'sı sertifikalarını aldılar. Eğitimlerini tamamladılar. Diğer gönüllülerimizin de eğitim faaliyetleri devam ediyor. Orman gönüllülerini biz öncelikle ön cephelerde değerlendirmiyoruz. Önde daha profesyonel bu işi yapan arkadaşlarımız görev alıyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2025 yılı yangın sezonu sıkıntılı geçti. Zor günler yaşadık. Şehrin yangın tehlikesi atlatması münasebetiyle vatandaşlarımızın duyarlılığı da arttı. Çanakkale halkı zaten bu konuda duyarlı. Anız yakmadan, orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri alan vatandaşımız var. Ama buna rağmen kaza olabiliyor. Yangın çıkabiliyor. Bu konuda biraz daha duyarlı, dikkatli olmalarını, herhangi bir yangın, duman gördükleri zaman 112 telefon hattına bildirmelerini istiyoruz. Kazasız bir sezon diliyoruz." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı