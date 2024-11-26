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"Camiye sığınan evsiz adam taşlandı" dediler, gerçek çok başka çıktı

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Antalya'da evsiz bir kişinin camiye sığınmak istemesi üzerine cemaat tarafından taşlandığı iddiası asılsız çıktı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahsın müezzini ve cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmadığı ve sonrasında olayların patlak verdiği ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımda, Antalya'da evsiz bir kişinin camiye sığınmak istemesi üzerine cemaat tarafından taşlandığı iddia edildi. Binlerce görüntülenme alan gönderide, "Antalya. Evsiz bir yurttaş camiye sığınmak isteyince cami cemaatince taşlanarak kovalandı" ifadesi yer aldı.

'Camiye sığınan evsiz adam taşlandı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Yapılan araştırmalar sonucunda iddianın yer aldığı paylaşımda yaşandığı öne sürülen olayın doğru aktarılmadığı anlaşıldı. 21 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde, Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camisi'nde yaşandığı belirlenen olay şöyle gelişti; Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 35 yaşlarındaki Y.G., namaz vakti Demirgül Camisi'ne girdi. Elinde bıçak bulunan Y.G., müezzini fırça ile kovalayarak dışarıya çıkardı ve cami kapısındaki camı kırdı. Y.G., müezzini ve cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmadı.

'Camiye sığınan evsiz adam taşlandı' dediler, gerçek çok başka çıktıŞahsın cami kapısındaki camı kırdığı an

POLİSİ BEKLERKEN KAÇMAYA BAŞLADI

Cemaat, Y.G.'yi dışarıya çıkarttı ve polis çağırdı. Cemaat polisin gelmesini beklerken, Y.G. kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca Y.G. ile cemaat birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, cemaatten bazı kişiler de elinde sopa ve çekecek ile kovalamacayı sürdürdü.

TUTUKLANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Menemen olayı ve Kubilay geldi aklıma...

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Haber YorumlarıDivan edebiyatı:

Kitapsızlara gün doğdu

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