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Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı

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Bursa'da bir cami imamı, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü kutlamak için lokma dağıttı. Vatandaşlar, bu kutlamaya büyük ilgiyle karşıladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cami imamı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle lokma dağıttırdı.

Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı

İnegöl'de bir camide görevli olan imam hatip, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle ilçe merkezinde lokma dağıttırdı. Vatandaşlar lokma dağıtımına yoğun ilgi gösterdiler. "Terör elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesinin şerefine ve şehit düşen tüm vatandaşlarımızın hürmetine" yazısı dikkat çekti.

Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı

Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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