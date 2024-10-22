Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cami imamı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle lokma dağıttırdı.

İnegöl'de bir camide görevli olan imam hatip, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle ilçe merkezinde lokma dağıttırdı. Vatandaşlar lokma dağıtımına yoğun ilgi gösterdiler. "Terör elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesinin şerefine ve şehit düşen tüm vatandaşlarımızın hürmetine" yazısı dikkat çekti.