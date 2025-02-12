Camide çocuğa defalarca makas sapladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi'nde yer alan bir camide 10 Şubat günü saat 15.30 sıralarında; M.H. isimli şahıs, 16 yaşındaki F.E.A. isimli çocuğu alnından ve kolundan makasla yaralamaya başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çocuğun yardım çığlıkları üzerine bölgede bulunan polis ekipleri camiye gelip şüpheliyi suçüstü yakaladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. F.E.A'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yakalanan şahıs "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

SALDIRACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ!

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada şüphelinin camide yattığı esnada yardım için yanına gelen F.E.A'nın kendisine saldırılacağını düşünerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.