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Camide çocuğa defalarca makas sapladı

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İstanbul Başakşehir'de yer alan bir camide, 16 yaşındaki F.E.A. isimli çocuk M.H. isimli şahıs tarafından makasla yaralandı. Olay güvenlik kamerasınca kaydedilirken, hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi'nde yer alan bir camide 10 Şubat günü saat 15.30 sıralarında; M.H. isimli şahıs, 16 yaşındaki F.E.A. isimli çocuğu alnından ve kolundan makasla yaralamaya başladı.

Cami İçinde Dehşet: 16 Yaşındaki Çocuk Makasla Yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çocuğun yardım çığlıkları üzerine bölgede bulunan polis ekipleri camiye gelip şüpheliyi suçüstü yakaladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. F.E.A'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Cami İçinde Dehşet: 16 Yaşındaki Çocuk Makasla Yaralandı

O ANLAR KAMERADA

Yakalanan şahıs "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Cami İçinde Dehşet: 16 Yaşındaki Çocuk Makasla Yaralandı

SALDIRACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ!

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada şüphelinin camide yattığı esnada yardım için yanına gelen F.E.A'nın kendisine saldırılacağını düşünerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Cami İçinde Dehşet: 16 Yaşındaki Çocuk Makasla Yaralandı

Camide çocuğa defalarca makas sapladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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