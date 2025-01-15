Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Büyükçekmece'de Lisede Dehşet: Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de psikolojik rahatsızlığı olan 16 yaşındaki bir öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Olay sonrası öğrenci gözaltına alınırken, yaralı öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece'de lisede dehşet: Psikolojik rahatsızlığı olan öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir erkek öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Çocuk olaydan sonra gözaltına alınırken kanlar içerisinde kalan öğretmen şikayetçi oldu.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E. isimli erkek öğrenci müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü. Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Büyükçekmece ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı.

Okula askeri kamuflaj pantolon ile geldi

Olay sonrasında okuldan kaçan 16 yaşındaki öğrenci B.Y.E.'nin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E.'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan çocuğun emniyetteki işlemleri devam ederken kadın müdür yardımcısının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Büyükçekmece'de Lisede Dehşet: Öğrenci Müdür Yardımcısını Bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa
img

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
img

Bomba iddiaya jet yalanlama
img

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadını hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.