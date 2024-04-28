Büyükçekmece'de bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle bıçak darbesi aldıktan sonra dakikalarca yürüyen Yıldıray Koç isimli şahıs hayatını kaybetti. Olayın failleri ve nedeni henüz belirlenemezken, Koç'un yerde yattığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saat 20: 00 sularında Büyükçekmece Tepecik Atatürk Mahallesi Ulus Caddesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yıldıray Koç isimli şahıs Tepecik Barış Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle bıçaklandı. Bıçak darbesi aldıktan sonra metrelerce yürüyen Koç, geldiği sokaktaki bir arabaya yaslandı. Bilincini kaybeden yaralı bir anda yere yığıldı. Edinilen bilgilere göre çevredeki vatandaşlar Yıldıray Koç'un yerde hareketsiz yattığını farkedip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıldıray Koç'un yerde yattığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yerde hareketsiz yatan Yıldıray Koç'a ilk yardım yapmaya çalıştıkları anlar yer aldı. Saldırganın kimliği ve olayın nedeni henüz belirlenemezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.