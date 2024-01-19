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Büyükçekmece Belediyesi önünde A Haber muhabirine saldıran 3 kişi tutuklandı

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Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu sırasında haber aktarmak için belediyeye binası önünde bulunurken saldırıya uğrayan A Haber Muhabiri Ahmet Vural'ı darp eden 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nde dün yapılan operasyon sırasında haber yapmak için belediyeye binası önünde bulunurken saldırıya uğrayan A haber'>Haber Muhabiri Ahmet Vural'ı darp eden 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Belediyeye düzenlenen rüşvet operasyonu sırasında Belediye Başkan Yardımcısı dahil 22 kişi gözaltına alındı, olay yerinden haber aktarmaya çalışan gazetecilerden A Haber Muhabiri Ahmet Vural, çıkan arbedede saldırıya uğradı. Vural'ın şikayetinin ardından mahkeme, saldırganlarla ilgili karar verildi.

TUTUKLANDILAR

Belediye binasının arkasında yaşanan olayda rüşvet operasyonunu haber yapmaya giden gazetecilerden A Haber Muhabiri Ahmet Vural, çıkan arbede sonrası 3 kişi tarafından yere yatırılarak saldırıya uğradı. Darp edilen Vural'ın şikayeti üzerine 3 kişinin kimliği görüntülerden tespit edildi. Gözaltına alınan, E.Ö., S.A. ve Y.E.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece Belediyesi önünde A Haber muhabirine saldıran 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece Ahmet Vural Saldırı Operasyon Hukuk 3.Sayfa Medya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

sade vatandaş:

çok üzüldüm her zaman gerçekleri ve doğruları yazan hiç asılsız haber yaptıkları görülmeyen tarafsız ve yansız habercilik yaptıkları herkesçe bilinen bu nadide haber kurumunun çok değerli elemanlarına yapılan bu elim ve menfur saldırıyı kınıyorum kimsenin isteği doğrultusunda hareket etmeyen kimseden emir almayan tartışmasız tarafsız ve yansız habercilik yapan özgür basın hiç bir zaman susturulamaz

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Hacı Şembeki:

Yansız, tarafsız haber saçmalığına sadece sazanlar inanır...Heykel zihniyetinin onlarca maaşlı tv kanalları İnternet kanalları....vs var...

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Mehmet Vatandaş:

A Haber:)))))))

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Zamanla Akıllanan Adam:

KONU KARŞI TARAF OLUNCA SAVUNDUĞUNUZ DEĞERLERLE NASILDA ÇELİŞİYOSUNUZ. İŞİNİZE GELİNCE DEMOKRASİ ÖZGÜRLÜK İŞİNİZE GELMEYİNCE TEKME TOKAT YUMRUK.

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Hacı Şembeki:

Basina böyle vahşice saldıran, vatandaşa nasıl saldırır....Bu heykel zihniyeti , millete tepeden bakan saldırgan zihniyet.....Birde iktidar olsalar Allah korusun....Bu ülkede yaşanmaz...

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