Büyükçekmece Belediyesi önünde A Haber muhabirine saldıran 3 kişi tutuklandı

Büyükçekmece Belediyesi'nde dün yapılan operasyon sırasında haber yapmak için belediyeye binası önünde bulunurken saldırıya uğrayan A haber'>Haber Muhabiri Ahmet Vural'ı darp eden 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Belediyeye düzenlenen rüşvet operasyonu sırasında Belediye Başkan Yardımcısı dahil 22 kişi gözaltına alındı, olay yerinden haber aktarmaya çalışan gazetecilerden A Haber Muhabiri Ahmet Vural, çıkan arbedede saldırıya uğradı. Vural'ın şikayetinin ardından mahkeme, saldırganlarla ilgili karar verildi.

TUTUKLANDILAR

Belediye binasının arkasında yaşanan olayda rüşvet operasyonunu haber yapmaya giden gazetecilerden A Haber Muhabiri Ahmet Vural, çıkan arbede sonrası 3 kişi tarafından yere yatırılarak saldırıya uğradı. Darp edilen Vural'ın şikayeti üzerine 3 kişinin kimliği görüntülerden tespit edildi. Gözaltına alınan, E.Ö., S.A. ve Y.E.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.