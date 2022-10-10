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Trafikte meydan muharebesi! Öfkeli sürücüler trafiği birbirine kattı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da 2 taraf arasında çıkan tekme ve tokatlı kavga cep telefon kamerasına yansırken, başka bir yol verme kavgasında da sürücüler birbirine girdi. Yol verme meselesi yüzünden kavga eden grup trafiği birbirine kattı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine acımasızca vurdu. Çevredekiler hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Trafikte meydan muharebesi! Öfkeli sürücüler trafiği birbirine kattı

TRAFİKTE MEYDAN KAVGASI

Taraflar bir süre birbirlerine vururken çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Olay yerine gelen polis ekibi birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. Kavga anı ise saniye saniye cep telefon kamerasına yansıdı. İkinci olay ise merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar arabalarından inerek birbirlerinin üzerlerine yürüdü. Araya diğer sürücülerin girmesiyle kavga son bulurken; o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Trafikte meydan muharebesi! Öfkeli sürücüler trafiği birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi kavga Bursa 3. Sayfa Haberler

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