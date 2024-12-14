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Adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu

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Bursa'da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu. 26 yaşındaki Yaşar'ın naaşı yarın törenin ardından memleketine gönderilecek.

Bursa Adliyesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hastaneye kaldırılan uzman çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu.

Bursa'daki Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Uzman Çavuş Şehit Oldu

ADLİYEDE DURUŞMA ESNASINDA SİLAHLI SALDIRI

Bursa Adliyesi'nde dün görülen öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürmüştü. Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralanmıştı.

Bursa'daki Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Uzman Çavuş Şehit Oldu

YARALI UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Yaşar'ın naaşı yarın Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak olan cenaze merasimi sonrası Yenişehir Havaalanı'ndan uğurlama töreni ile memleketine gönderilecek.

Bursa'daki Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Uzman Çavuş Şehit Oldu

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehadet haberini paylaşarak, "Çok üzgünüz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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