Bursa'daki Orman Yangınına Büyük Müdahale

Bursa Valiliği, Harmancık ve Orhaneli ilçelerindeki orman yangınına 712 araç ve bin 496 personelle müdahale edildiğini açıkladı.

Harmancık ve Orhaneli hattında etkili olan orman yangınlarına karşı mücadele, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız devam ediyor. Bursa Valiliği, bölgede 5 yangın uçağı, 30 helikopter, 64 ilk müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi, 183 tahliye ve destek aracı olmak üzere toplam 712 araç ve bin 496 personelle yangına müdahale edildiğini açıkladı. Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri çalışmalarına ara verirken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için 24 saat esasına göre görev yapıyor. - BURSA