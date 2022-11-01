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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! Ekipler alevlerle mücadelesi sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Bursa Nilüfer'deki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Fabrikada çalışanın olmadığı öğrenilirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen ve yoğun dumanın yükseldiği bölgede alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

FABRİKADA ÇALIŞAN YOK

Yangın bölgesine gelen Vali Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgiler aldı. Canbolat, yangına çok sayıda ekibinin müdahale ettiğini, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Canbolat, ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! Ekipler alevlerle mücadelesi sürüyor

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! Ekipler alevlerle mücadelesi sürüyor

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın! Ekipler alevlerle mücadelesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa Nilüfer Bursa OSB 3. Sayfa Güncel Haberler

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