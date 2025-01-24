Bursa'da tekel bayisine silahlı saldırı: Dükkan sahibi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tekel bayi sahibi, iki şahsın silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Bursa'da Osmangazi ilçesinde tekel bayi sahibi Soner Y., dükkanın önünde beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahsın silahlı saldırısına uğradı.
BACAĞINDAN YARALANDI
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı saldırı sonucu tekel bayi sahibi Soner Y., 2 bacağından yaralandı.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.