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Başından vurulan genç aracıyla uçurumdan atıldı

Başından vurulan genç aracıyla uçurumdan atıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından başından vurulan 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, aracıyla birlikte uçuruma atıldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlıyı 2 saat gibi kısa bir sürede yakaladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Mahallesine giden 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, karşılaştığı Derviş A. (33) ile alacak-verecek meselesiyle tartışmaya başladı.

BAŞINDAN VURUP ARACIYLA BİRLİKTE UÇURUMDAN ARTTI

İki arasında başlayan tartışmada tansiyon artınca, Derviş A., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz'a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

2 SAATTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Derviş A.'nın işlemleri devam ediyor.

Bursa'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Başından Vurulup Uçuruma Atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Millette hiç Allah korkusu kalmamış

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