Bursa'da servis minibüsü dereye uçtu, sürücü yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsünün dereye uçtuğu anlar kameralara anbean yansıdı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsünün 10 ay önce de 23 yaşındaki oğlunun aynı yerde aracıyla zeytinlik bahçesine uçarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Araçta yolcu olmaması büyük şans eseri olarak değerlendirilirken, sürücünün durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı halde bekleyen Yusuf Aktaş'ı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Aktaş'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına ile HTS kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Yusuf Aktaş'ın vücudunun çeşitli noktalarında kırıkların bulunduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada acı tesadüf

Yusuf Aktaş'ın oğlu Selçuk Aktaş'ın 10 ay önce aynı cadde üzerinde kullandığı aracın zeytinlik alana uçması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA