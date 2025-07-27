Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı

Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
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Bursa'da orman yangınlarında bölgeye yardım etme bahanesi ile AKUT gönüllüsü kıyafetleriyle gelen şahıs şüpheli hareketleri, jandarma ekiplerini kuşkulandırdı. Zanlının sorgusunda 105 suç kaydının bulunduğu ve 9 ayrı suçtan da aranmasının olduğu tespit edildi.

Bursa'da 105 suç kaydı bulunan sahte AKUT'çu, kentteki orman yangını bölgesinde kıskıvrak yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gözaltına alınan şahısla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını kentte büyük panik yaratırken; sıra dışı bir olay da yaşandı.

EKİPLERİ KUŞKULANDIRDI

Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınlarında, bölgeye yardım etme bahanesi ile AKUT gönüllüsü kıyafetleriyle gelen H.M.A.'nin şüpheli hareketleri, jandarma ekiplerini kuşkulandırdı.

105 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Zanlının sorgusunda 105 suç kaydının bulunduğu ve 9 ayrı suçtan da aranmasının olduğu tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.M.N. ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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