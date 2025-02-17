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Döner bıçaklı kadın, Japon samurayları aratmadı

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Bursa'da bir parkta piknik yapan kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Kadınların birbirine döner bıçağı çektiği kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi bacağına aldığı darbeyle yaralanırken elinde döner bıçağı sallayan kadın Japon samurayları aratmadı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da piknik yapan kadınların kavgasını ayırmaya giden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla ayağından yaralandı. Elinde döner bıçağı sallayan kadın Japon samurayları aratmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki Gökdere Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, parklara akın etti. Mangalcıların yanı sıra cağ döneri yapanlar da parklardaki yerini aldı. Öğle saatlerinde mangal dumanı sebebiyle çıktığı iddia edilen iki ayrı kadın grubunun tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Çevredekiler müdahale etse de kadınları ayırmak bir türlü mümkün olmadı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ DÖNER BIÇAĞIYLA YARALANDI

Kadınların birbirine döner bıçağı çektiği kavgayı ayırmaya gelen parkın güvenlik görevlilerinden Mücahit Tilci (46) bacağına aldığı döner bıçağı darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tilci'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İZLEYENLERİ DEHŞETE DÜŞÜREN KAVGA

Öte yandan, güvenlik görevlisinin yaralandığı döner bıçaklı kadın kavgasının ortaya çıkan görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Japon samurayları aratmayan döner bıçaklı kadınlar hakkında polis tahkikat başlattı.

Döner bıçaklı kadın, Japon samurayları aratmadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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