Bursa'da Orman Yangını Kamyonu Küle Çevirdi

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir kamyon alevlerin arasında kalarak küle döndü. Ekipler, yangın bölgesinden son anda kaçarak canlarını zor kurtardı.

Bursa'da Harmancık ilçesinde devam eden yangın, 4 gün süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ederken ekipler gece gündüz demeden mesai yaptı. Orhaneli-Harmancık yolu üzeri AFAD Koordinasyon Merkezi yakınlarında meydana gelen yangında Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait bir kamyon yangın arasında kaldı. Ekipler olay yerinden son anda kaçarak canını kurtarırken, kamyon bölgeyi saran alevler nedeniyle yanarak kullanılmaz hale geldi. - BURSA