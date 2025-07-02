Bursa'da Markette Kavga: Müşteri Kasiyere Yumruk Attı, Tutuklandı

Bursa'da Markette Kavga: Müşteri Kasiyere Yumruk Attı, Tutuklandı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki BİM markette bir müşteri, tartıştığı kasiyere yumruk atarak burnunun kırılmasına neden oldu. Olay sonrası tutuklanan Vedat K.'nın mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki BİM markette tartıştığı kasiyer kadına yumruk atan kişi tutuklandı.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Tahıl Meydanı'nda bulunan BİM markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten su aldıktan sonra kasaya gelen Vedat K., kasiyer olarak görev yapan Kübra A. (31) ile tartışmaya başladı. Para sebebiyle tartıştıkları iddia edilen 2 kişiden kasiyerin müşteriye para üstünü fırlatınca tartışma daha da büyüdü. Aldığı parayı kasiyere geri fırlatan Vedat K., yere düşen parayı eğilip almak istedi. Bu sırada Kübra A. da, müşterinin eğildiği yerdeki sepete tekme atması ortalığı daha da kızıştırdı. Kasiyerin üzerine yürüyen Vedat K.'yı, marketteki diğer müşteriler uzaklaştırdı.

Sözlü tartışmanın devam etmesi üzerine dışarı çıkarılan Vedat K., kapının önünde kendini içeri almayan kasiyer Kübra A.'ya yumruk attı. Aldığı darbe sonucu burnu kırılan genç kız, Vedat K.'dan şikayetçi oldu.

Şüpheli, Asayiş Büro Amirliği, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mahkemeye çıkarılan Vedat K., tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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