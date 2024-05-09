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Bursa'da şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından katledildi

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, iddiaya göre şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen iki kardeş, enişteleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Damat, silahla vurduğu eşinin ağabeylerini hastaneye götürdüğü sırada aracın yakıtı bitince olay yerinden kaçtı. 2 kardeş sokak ortasında can verirken kan donduran olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da eşi tarafından darbedilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu. Damadın hastaneye götürürken yakıt bitince sokak ortasında bırakıp kaçtığı 2 kardeş hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından katledildi

2 KAYINBİRADERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşlerinin eşi M.G. tarafından darbedilmesine sinirlenen Özkan G. ve Ahmet G., kardeşlerini almak için evine gitti. Özkan G. ve Ahmet G. evde damat M.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen damat M.G ile ağabeyleri M.G. ve K.M., kız kardeşlerini almaya gelen Özkan G. ve Ahmet G.'ye silahla ateş etti.

Bursa'da şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından katledildi

HASTANE YOLUNDA YAKIT BİTTİ

Damat M.G., silahla vurduğu eşinin ağabeylerini kendi aracıyla hastaneye götürdüğü sırada aracın yakıtı bitti. Özkan G. ve Ahmet G.'yi araçla beraber sokak ortasında bırakan 3 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bursa'da şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından katledildi

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Özkan G. ve Ahmet G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ayhan:

Yokluk Kavgası . Ülkedeki pek çok sıkıntının kavganın altında yatan neden ekonomi .

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Umut Yağcı:

Hemen anladım ekonomiden oldugunu

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Mehmet Gümüş:

Sözün ve yakıtın bittiği yer..

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Murat Celik:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Sonuçta kız kardeşler için gitmişler oraya Nereden Bilsinler karşısındakilerin psikopat olduğunu inşallah bir boyu içeriden çıkamazlar

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