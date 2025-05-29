Bursa'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Baca Deliğinden Yakalandı

Bursa'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şüpheli Baca Deliğinden Yakalandı
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Bursa'da 'kasten adam öldürme' suçundan aranan 52 yaşındaki Serkan Ö., özel korunaklı evinde polis tarafından baca deliğinden girilerek yakalandı. Şüpheli, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmaktaydı.

Bursa'da 'Kasten adam öldürme' suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakayı ele vermemek için kayıtsız kaldığı adrese polis baskınına karşı özel korunak yaptırdı. Adresi tespit eden ekipler o şüpheliyi yakalamak için eve baca deliğinden girdi.

Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. 'Kasten adam öldürme' suçuyla 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Ö.'nün (52) peşine düşen ekipler, şahsın Hacivat Mahallesi'nde ki bir adreste kaldığını tespit edince harekete geçti. Ekipler adresin özel korunaklı olduğu fark edince şüpheliyi kaçırmamak için sıra dışı bir operasyona imza attı. Evin çatısına tırmanan polis, baca deliğinden atlayarak girdiği adreste şüpheliyle karşılaştı. Serkan Ö.'yü yakalayan ekipler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Buradaki ifadesi tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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