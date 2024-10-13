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Bursa'da Kanlı Olay: Dede ve Arkadaşını Öldüren Genç Gözaltında

Bursa'da Kanlı Olay: Dede ve Arkadaşını Öldüren Genç Gözaltında
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, para istemek için gittiği dedesiyle tartıştıktan sonra dedesini ve arkadaşını baltayla öldüren 16 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Olay, yakınlarının evden haber alamaması sonucu ortaya çıktı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iddiaya göre para vermeyen dedesini, birlikte yaşadığı kadını öldüren gencin, bahçede öldürdüğü kişinin ise arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 11 Ekim tarihinde Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.K. dedesinden para istemek için eve gitti. Olumsuz yanıt alınca ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.K., eline aldığı balta ile dedesi Mustafa Macar'a saldırdı. Macar'ı, evde dedesiyle yaşayan Cavidan Aydın'ı öldürdükten sonra bahçeye çıktığında da 17 yaşındaki arkadaşı Ufuk Can U.'yu öldürdü.

Yaşanan olay sonrası Mustafa Macar'dan haber alamayan yakınları eve giderek korkunç manzara ile karşılaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, yaşanan olay sonrası kayıplara karışan 16 yaşındaki M.K.'yı gözaltına aldı.

Bahçede bulunan ceset arkadaşı çıktı

İlk incelemede bahçede bulunan cesedin kimliği tespit edilememişti. Adli Tıp Kurumu'na getirilen cesedin yapılan otopsisinde Ufuk Can U.'ya (17) ait olduğu tespit edildi. Ufuk Can U.'nun M.K.'nın arkadaşı olduğu ortaya çıkarken, neden öldürdüğü henüz bilinmiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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