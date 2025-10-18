Haberler

Bursa'da göçük faciası! Kazdıkları çukur 2 kardeşe mezar oldu

Bursa'da göçük faciası! Kazdıkları çukur 2 kardeşe mezar oldu
Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yeni yaptıkları evlerine kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti.

GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı iki kardeş meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İki kardeşin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

Allah ne derse o olur. ölüm ansızın gelecek. ve o’na döndürüleceğiz.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
