Bursa'da göçük faciası! Kazdıkları çukur 2 kardeşe mezar oldu

Kazdıkları kanalizasyon çukuru 2 kardeşe mezar oldu.

GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı iki kardeş meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İki kardeşin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.