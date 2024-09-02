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Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü... O anlar kamerada

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen küçük kız denize düştü. Kızının düştüğünü görünce suya atlayan baba, kızını çevredeki vatandaşların el birliğiyle kurtardı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen küçük kız denize düştü. Kızının düştüğünü görünce suya atlayan baba, kızını çevredeki vatandaşların el birliğiyle kurtardı. O anlar kameraya anbean yansıdı.Olay saat 22.30 sıralarında Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde meydana geldi. Gezi için çıkan tur gemisi Trilye'de kıyıya yanaştı. Gemiden inmek isteyen 6 yaşındaki kız çocuğu, kıyı ile gemi arasındaki boşluğu fark etmeyip suya düştü. Kızının denize düştüğünü gören anne fenalık geçirirken, baba ise hemen suya atladı.

BABA KIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin seferber olmasıyla sudan çıkarılan baba kız kurtarıldı. Vatandaşların elbirliği olarak kurtardığı baba-kızın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kurtarılma anı kameraya anbean yansıdı.Olayı fark eden vatandaşlar, "Tur gemisi burada kıyıya yanaştı. Küçük bir kız da dalgınlığına gelip suya düştü. Baba da kızın arkasından atladı. Çevredekiler müdahale edince baba kız kurtarıldı. Bi anlık dikkatsizlik, anne babalar daha dikkatli olmalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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