Bursa'da Hasta Nakil Ambulansı ile Kamyonetin Çarpışması: 1 Ölü

Bursa'da Hasta Nakil Ambulansı ile Kamyonetin Çarpışması: 1 Ölü
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Orhangazi'de hasta nakil ambulansının kamyonetle çarpışması sonucu hayatını kaybeden 78 yaşındaki Hatice Bozdağ, cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kamyonet sürücüsü ise yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hasta nakil ambulansı ile kamyonetin çarpışması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hatice Bozdağ (78) Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hasta nakil ambulansı ile Gemlik'ten Orhangazi Devlet Hastanesine getirilirken Orhangazi'de Göl Kavşağında içinde bulunduğu ambulansın kamyonete çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hatice Bozdağ'ın cenazesi öğlen vakti Yeniköy Yeni Camiinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kısa bir süre önce felç geçirmiş

Kazada hayatını kaybeden ve Parkinson hastalığı olduğu belirlenen Hatice Bozdağ'ın kısa bir süre önce felç geçirdiği, tedavi için Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldükten sonra MR çekimi için Gemlik'e götürüldüğü ve buradaki MR çekiminin ardından Orhangazi'ye dönüşte kazanın yaşandığı belirlendi. Hatice Bozdağ 2 çocuk annesiydi.

Kamyonet sürücüsü yurtdışı yasağı ile serbest

Kazadan sonra gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Sefa Ö. (27) çıkarıldığı mahkemece yurtdışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

Hasta nakil ambulansının da karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Sefa Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliye'sine sevkedildi. Sefa Ö. çıkarıldığı mahkemece yurtdışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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