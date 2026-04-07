Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga, erkek meselesi yüzünden bıçaklama ile sonuçlandı. Cankız Ç. ve Sinem Y. arasında yaşanan olayda, her iki genç kız da yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga kanlı bitti. Erkek meselesi nedeniyle buluşan taraflar birbirini bıçakladı, 1'i ağır 2 kadın yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cankız Ç. (19) isimli genç kız, aşık olduğu A.M.(25) isimli erkeğin sevgilisi olduğu öne sürülen Sinem Y. (17)'yi konuşmak için Ankara Caddesi'ne çağırdı. Evinden çıkarak buluşma noktasına giden Sinem Y. ile Cankız Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki genç kız birbirini bıçaklayarak yaraladı. Cankız Ç. olay yerinden yaralı halde kaçarken, bacağından bıçaklanan Sinem Y. yakındaki bir büfeye sığındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Cankız Ç. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sokakta yürürken ekipler tarafından bulunarak polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü. Sinem Y.'nin annesi Birgül B., ambulansla hastaneye getirilen kızına, "Bir şey olmaz değil mi? Gerizekalısın kızım gitme dedim sana. Geberteceğim oğlum. Annecim iyi misin?" dedi. Yaralı genç kız ise annesine "Bağırma bana" diyerek tepki gösterdi.

Cankız Ç., tedavisinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
İran'ın Kuveyt'teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı

İran bu kez ağır hasar verdi: Çok sayıda ABD askeri yaralı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Galatasaray maçı öncesi Volkan Demirel için bomba iddia

Galatasaray maçı öncesi bomba iddia
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı

Kalp hastalarına yeni umut: Türk doktor bulduğu yöntemle çığır açtı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Hande Yener ödülü alır almaz kırdı

Ünlü şarkıcıya ödül sadece birkaç saniye dayanabildi
İsrail Trump'ı bekliyor: İran saldırıları için hedefleri güncelledi

İsrail Trump'ı bekliyor: İran saldırıları için hedefleri güncelledi