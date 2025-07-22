Bursa'da Feci Kaza: Aynı Aileden 3 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da Feci Kaza: Aynı Aileden 3 Ölü, 1 Yaralı
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Bursa'nın Karacabey-Mustafakemalpaşa karayolunda meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkan kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da otomobilin tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyonla çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey- Mustafakemalpaşa karayolunda Karacabey Pancar Toplama Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyona çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobildeki Şükrü Kahyaoğlu (52), eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve oğlu Süleyman Kahyaoğlu (19) hayatını kaybederken, 3 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazada yaşamını yitiren Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik ekiplerinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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