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Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

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Bursa'da 26 suç kaydı bulunan eski bir boksör gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldırdı. Şikayetçi olan komşular polisi aradı. Kapıya gelen polise silah çeken 44 yaşındaki şüpheli içeri girmek isteyen ekiplere bir türlü izin vermedi. Son çare olarak olay yerine gelen Özel Harekat Timleri kapıyı kırarak aldığı şüpheliyi ekiplere teslim ederken, basın mensuplarını gören saldırgan, "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi. Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı.

Bursa'da Eski Boksör Mahallede Silahlı Sopalarla Korku Saldı

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı. İçeri giremeyen ekipler, Özel Harekat Ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı.

Bursa'da Eski Boksör Mahallede Silahlı Sopalarla Korku Saldı

"ALLAH'IN RAHMETİ ÜZERİNİZE OLSUN"

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce "Allah'ın rahmeti üzerinize olsun" dedi. Gözaltına alınan şüphelinin mahalleyi kırmızı alarma geçirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
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Yorumlar (4)

Delil Deniz:

Acıtın biraz bunu

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Abuzer Sever:

Görürler merkeze, diktirirler herkese...

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0
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Emre null:

neler yasar alkol içen insan neler neler siz de siz de yaşamayın köşe bucak aranır bir ümide sarılır hayata darılır ardından sarhos diye bağrilir ne gecesi belli ne gündüzü ya karakola ya ölüme çağrılır

0
0
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Abdullah Atik:

Sıfata bakarmısınız yüzünden nur silinmiş …

0
0
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